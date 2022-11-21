Події

08:44 21.11.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3107 воєнних злочинів

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3107 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 921,3 га території.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України від початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 921,3 га. Вилучено 26 380 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 323", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 107 (зокрема 15 минулої доби) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2730) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 320 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 4 433 машини.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 4 особи.

 

 

Теги: #харківщина #злочини #деокупація

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