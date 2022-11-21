США поставили Україні понад 230 артилерійських систем - дані Держдепу

Сполучені Штати з кінця лютого 2022 року поставили Україні 236 артилерійських систем, випливає із даних Держдепу, розміщених на його сайті.

Україна, зокрема, отримала 142 буксировані 155-мм гаубиці M777A2 та 36 105-мм гаубиць. Також було поставлено 38 реактивних систем залпового вогню HIMARS і 20 120-мм мінометів.

За даними транспортного командування Збройних сил США, Київ отримав понад 1 млн артилерійських снарядів, 108,5 тис. переносних ракетних комплексів для боротьби з броньованими цілями, 1,4 тис. переносних зенітних ракетних комплексів, 15 вертольотів, 46 радарів, 10,2 тис. автоматів та пістолетів, понад 70 млн патронів для стрілецької зброї та 26 патрульних катерів.

Для доставки озброєння важкі транспортні літаки – як військові, так і зафрахтовані Пентагоном – здійснили 878 рейсів до Європи. Задіяно було також 48 кораблів та 4 тис. трейлерів.

Загалом Україні поставлено понад 88 тис. тонн озброєнь та військової техніки. Загальна сума американської військової допомоги Україні з кінця лютого сягнула 21,5 млрд дол.