Події

21:41 20.11.2022

Енергетикам вдалося полегшити ситуацію з енергопостачанням у низці регіонів

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Енергетикам вдалося полегшити ситуацію з енергопостачанням у низці регіонів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетикам вдалося полегшити ситуацію там, де досі були реальні проблеми.

"Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти – все триває цілодобово. Вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже багато реальних проблем", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Цього вечора стабілізаційні відключення є у 15 областях та в Києві теж. Найбільше – Вінницька, Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київська і столиця. Робимо все можливе та неможливе, щоб повернути нормальність життя в Одесі, Харкові та всім нашим містам і громадам", - сказав він.

Він подякував "усім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласним адміністраціям – усім, хто працює заради українців".

 

 

Теги: #електроенергія #ситуація

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