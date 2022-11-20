Франція передала Україні ЗРК Crotale і РСЗВ LRU

Українські військові отримали 2 зенітних ракетних комплекси Crotale для захисту неба і 2 реактивних системи залпового вогню LRU від Франції, заявив глава оборонного відомства країни Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, яке цитує BFMTV.

Французький міністр оборони також розповів, що Париж передав Києву вже добре відомі установки Caesar, а також ракети "Мілан" і "Містраль", близько 60 бронетранспортерів VAB, прилади нічного бачення, протитанкові міни і засоби захисту від ядерної, бактеріологічної та хімічної загрози.

За словами Лекорню, нещодавно український уряд запросив у Парижа радіолокаційні станції, і наразі Франція розглядає зазначений запит.

Крім того, Франція планує навчити до 2 000 українських солдатів, а також допоможе іншим європейським державам ремонтувати і відновлювати військову техніку для сил оборони України в логістичному Центрі в Словаччині.

Crotale - французький зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями на середніх, малих і гранично малих висотах. Переважно використовується як засіб ППО для стратегічно важливих об'єктів, важливих опорних пунктів, центрів управління тощо. також може використовуватися для безпосереднього прикриття підрозділів у бою.

Реактивна система залпового вогню LRU M270 - французький модернізований аналог HIMARS на гусеничній платформі.