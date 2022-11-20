На Харківщині через ворожі обстріли сталася пожежа на елеваторі - ДСНС

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, 8 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема пожежу на елеваторі, пов'язану з веденням бойових дій.

"Пожежа, викликана влученням ворожих снарядів, сталася в Куп'янську. На території одного з підприємств горіло насіння в силосі на площі пожежі 300 кв.м. До ліквідації пожежі від ДСНС були залучені 2 одиниці техніки і 12 людей особового складу", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Харківській області.

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт та 6 разів - для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам. В Основ'янському та Новобаварському районах рятувальники за допомогою пересувних електростанцій забезпечували функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 8 т питної води.