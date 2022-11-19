Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії вшанували пам'ять загиблих українських захисників

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який перебуває у Києві, вшанували пам'ять українських захисників та оглянули виставку знищеної російської техніки, повідомляє пресслужба глави держави.

"Лідери поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Златоверхого монастиря, і вшанували пам’ять українських воїнів хвилиною мовчання", - зазначається у повідомленні.

Сунак також встановив лампаду до пам'ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років, розташованого на Михайлівській площі.

Зеленський і Сунак також оглянули виставку знищеної військової техніки російських окупантів, розгорнутої на Михайлівській площі.