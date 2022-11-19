Події

20:06 19.11.2022

Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії вшанували пам'ять загиблих українських захисників

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який перебуває у Києві, вшанували пам'ять українських захисників та оглянули виставку знищеної російської техніки, повідомляє пресслужба глави держави.

"Лідери поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Златоверхого монастиря, і вшанували пам’ять українських воїнів хвилиною мовчання", - зазначається у повідомленні.

Сунак також встановив лампаду до пам'ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років, розташованого на Михайлівській площі.

Зеленський і Сунак також оглянули виставку знищеної військової техніки російських окупантів, розгорнутої на Михайлівській площі.

 

 

Теги: #візит #британія #премєр

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