Події

19:45 19.11.2022

"Фокстрот" відновив роботу у Херсоні

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"Фокстрот" відновив роботу у Херсоні

Всеукраїнська мережа електроніки та побутової техніки "Фокстрот" відкрила перше представництво бренду у звільненому Херсоні в суботу, повідомили у пресслужбі рітейлера.

"Ради бути серед перших, щоб знову сказати жителям і гостям Херсона: вітаємо у Фокстрот! Дякуємо ЗСУ за виявлений героїзм і наших колег за готовність приступити до роботи в найкоротші терміни", – цитує пресслужба слова СЕО "Фокстрот" Олексія Зозулі.

Магазин на пр-ті Ушакова, 26 працюватиме як точка видачі та оформлення інтернет-замовлень з 11:00 до 15:00 щоденно. Згодом планується відновити повноцінну роботу з товарним наповненням та розширеним переліком послуг. Також діє безкоштовна доставка онлайн-покупок з Foxtrot.ua від партнерів – у працюючих відділеннях та поштоматах Нової пошти.

До 24 лютого мережа "Фокстрот" була представлена в Херсоні двома магазинами. Один із них, який перебував у ТРЦ Fabrika, отримав пошкодження внаслідок ворожих обстрілів торговельного центру на початку березня. Роботу другого рітейлера призупинив, відмовившись працювати в умовах окупаційного режиму. Одразу після звільнення. Херсона бізнес почав підготовку над поверненням, щоб запуститися якнайшвидше.

"Фокстрот" – одна з найбільших торговельних мереж за кількістю магазинів та обсягами продажу електроніки та побутової техніки в Україні. Станом на початок 2022 року бренд є омніканальним (офлайн та онлайн торгівля), охоплює 170 магазинів у 90 обласних та районних центрах України та інтернет-магазин Foxtrot.UA.

Бренд "Фокстрот" розвиває група компаній "Фокстрот", співзасновники – Валерій Маковецький та Геннадій Виходцев.

 

 

Теги: #херсон #фокстрот #робота

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