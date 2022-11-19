Британія надасть новий пакет допомоги на 50 млн фунтів для зміцнення ППО України

Велика Британія надасть новий пакет допомоги на 50 млн фунтів для зміцнення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити українське цивільне населення та критично важливу національну інфраструктуру від інтенсивних російських ударів, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомила прес-служба британського уряду.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних знарядь та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з дронами. Це на додаток до більш ніж 1000 нових зенітних ракет, про які міністр оборони оголосив раніше цього місяця", - йдеться у повідомленні на сайті британського уряду в суботу.

Як зазначається, у Києві Сунак поклав квіти до меморіалу загиблим у війні та запалив свічку біля меморіалу жертв Голодомору, а потім зустрівся із рятувальниками у пожежній частині. Крім того, британському прем'єру продемонстрували захоплені безпілотники іранського виробництва, які останні місяці використовувалися для націлювання та бомбардування цивільних осіб.

"Тоді як Збройним силам України вдається відтіснити російські війська на землі, мирні жителі зазнають жорстоких бомбардувань з повітря. Сьогодні ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони, зокрема зенітні знаряддя, радари та обладнання для боротьби з безпілотниками, а також посилюємо гуманітарну підтримку у холодну та сувору зиму", - цитує слова Сунака пресслужба.

Прем'єр-міністр також підтвердив виділення 12 млн фунтів стерлінгів для Всесвітньої продовольчої програми та 4 млн. фунтів стерлінгів для Міжнародної організації з міграції. Фінансування допоможе надати генератори, житло, ремонт водопостачання та мобільні медичні клініки. Велика Британія також надсилає українським військам десятки тисяч зимових комплектів для екстремальних холодів.

Крім того, зазначається, що разом із урядом України, Велика Британія визначила перші вісім будівельних проєктів, які будуть підтримуватись UK Export Finance, допоможуть відновити критично важливу інфраструктуру України та закласти основи для відновлення економіки. Проєкти містять шість мостів і два житлові будинки, зокрема житловий комплекс у Бучі на 2250 жителів.