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12:25 19.11.2022

У Києві правоохоронці заарештували активи російської компанії на 40 млн грн - Нацполіція

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У Києві правоохоронці заарештували активи російської компанії на 40 млн грн - Нацполіція

Слідчі Нацполіції виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресора, підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів і речовин.

Як повідомляє Національна поліція України на сайті, заарештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

"Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії Російської Федерації. В рамках цього розслідування поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії. Вартість арештованого майна становила понад 40 мільйонів грн.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають.

Теги: #київ #поліція #активи_рф

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