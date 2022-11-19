У Києві правоохоронці заарештували активи російської компанії на 40 млн грн - Нацполіція

Слідчі Нацполіції виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресора, підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів і речовин.

Як повідомляє Національна поліція України на сайті, заарештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

"Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії Російської Федерації. В рамках цього розслідування поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії. Вартість арештованого майна становила понад 40 мільйонів грн.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають.