СБУ встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму в Запорізькій області

Під час слідчо-оперативних дій встановлено особи ще 11 колаборантів, які брали участь в організації незаконного референдуму в тимчасово окупованих районах Запорізької області, повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисники входили до складу створених агресором "територіальних виборчих комісій" в Енергодарі, Мелітополі та Кам'янці-Дніпровській. Серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на" посадах "так званих голів" тервиборчкомів", - сказано в повідомленні.

Зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановних сюжетів для кремлівських інформресурсів. Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання виборчих списків та їх направлення до окупаційної адміністрації.

"Надалі ворог використовував установчі дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування", - додали в СБУ.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських кураторів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч.2 Ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.