Події

11:16 19.11.2022

РФ шукає короткостроковий перепочинок, щоб відновити сили - Зеленський

1 хв читати
РФ шукає короткостроковий перепочинок, щоб відновити сили - Зеленський

 Справжній довготривалий і чесний мир може з'явитися тільки в результаті "повного демонтажу" всіх елементів російської агресії, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Просто закінчення війни ще не гарантує мир. Росія зараз шукає короткострокового перемир'я - перепочинку, щоб відновити сили. Хтось назвав би і це закінченням війни. Але така пауза тільки погіршить ситуацію", - сказав він.

За його словами, "не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали".

"Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", - заявив він.

Він нагадав про українську формулу миру, викладену ним на саміті G-20.

"В українській формулі миру 10 пунктів. Це виклики, які необхідно подолати для безпеки України, Європи та світу. Це формула миру для миру. Україна запропонувала саме таку формулу миру. Я представив її Генасамблеї ООН і саміту "двадцятки". І я прошу учасників і учасниць Міжнародного форуму безпеки в Галіфаксі допомогти нам реалізувати цю формулу! Це єдиний шлях до справжнього миру", - сказав Зеленський.

Теги: #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 19.11.2022
Стефанішина: завершуючи війну, ми повинні бути впевнені, що РФ не зможе почати нову агресію

Стефанішина: завершуючи війну, ми повинні бути впевнені, що РФ не зможе почати нову агресію

11:55 19.11.2022
Ворог випустив вночі п'ять ракет по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, загинула людина - секретар міськради

Ворог випустив вночі п'ять ракет по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, загинула людина - секретар міськради

10:43 19.11.2022
У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

10:41 19.11.2022
На Луганщину ворог перекидає десантників з Херсонського напрямку - голова ОВА

На Луганщину ворог перекидає десантників з Херсонського напрямку - голова ОВА

10:36 19.11.2022
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 437 дітей - Офіс генпрокурора

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 437 дітей - Офіс генпрокурора

10:23 19.11.2022
РФ за добу в Україні втратила ще 420 осіб, 6 танків, 7 броньованих машин і 2 артсистеми - Генштаб

РФ за добу в Україні втратила ще 420 осіб, 6 танків, 7 броньованих машин і 2 артсистеми - Генштаб

23:26 18.11.2022
Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

20:25 18.11.2022
"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів

"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів

18:44 18.11.2022
Що більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію піти з території України та виконувати зобов'язання перед світом – Зеленський у зверненні до студентів Ірландії

Що більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію піти з території України та виконувати зобов'язання перед світом – Зеленський у зверненні до студентів Ірландії

17:04 18.11.2022
В Україні презентували перше аналітичне видання про війну Росії проти України

В Україні презентували перше аналітичне видання про війну Росії проти України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області

РФ за добу в Україні втратила ще 420 осіб, 6 танків, 7 броньованих машин і 2 артсистеми - Генштаб

На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

Зеленський привітав сержантів ЗС України з професійним святом

ОСТАННЄ

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке пропонувало потенційним призовникам виїхати до Росії

У ще одному куп'янському ліцеї вилучено підручники та дипломи російського зразка

Чистий відтік з України відновився цього тижня - Держприкордонслужба

Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено 117 інфраструктурних об'єктів "Харківських тепломереж"

Єрмак: Мир буде тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року

У Києві правоохоронці заарештували активи російської компанії на 40 млн грн - Нацполіція

Німеччина поставила Україні вже 30 зенітних установок Gepard - посольство

На підтримку закладів культури необхідно 65 млн євро - Мінкультури України

Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА