РФ шукає короткостроковий перепочинок, щоб відновити сили - Зеленський

Справжній довготривалий і чесний мир може з'явитися тільки в результаті "повного демонтажу" всіх елементів російської агресії, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Просто закінчення війни ще не гарантує мир. Росія зараз шукає короткострокового перемир'я - перепочинку, щоб відновити сили. Хтось назвав би і це закінченням війни. Але така пауза тільки погіршить ситуацію", - сказав він.

За його словами, "не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали".

"Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", - заявив він.

Він нагадав про українську формулу миру, викладену ним на саміті G-20.

"В українській формулі миру 10 пунктів. Це виклики, які необхідно подолати для безпеки України, Європи та світу. Це формула миру для миру. Україна запропонувала саме таку формулу миру. Я представив її Генасамблеї ООН і саміту "двадцятки". І я прошу учасників і учасниць Міжнародного форуму безпеки в Галіфаксі допомогти нам реалізувати цю формулу! Це єдиний шлях до справжнього миру", - сказав Зеленський.