Події

10:41 19.11.2022

На Луганщину ворог перекидає десантників з Херсонського напрямку - голова ОВА

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На Луганщину ворог перекидає десантників з Херсонського напрямку - голова ОВА

У Луганську область окупанти перекидають десантників із Херсонського напрямку, вплинути на ситуацію вони вже не зможуть, повідомив голова обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Залишки "найкращих" солдатів. У Луганську область рашисти перекидають десантників з Херсонського напрямку. Вплинути на ситуацію вони вже не зможуть, пригальмувати наш наступ на деякий час – так, контратакувати – ні", - написав він у Facebook.

Гайдай зазначив, що ЗСУ потроху просуваються, проте "дуже заважає дощова погода".

Наразі в області деокуповано 12 населених пунктів.

"Звільнені села в жахливому стані, вони зруйновані вщент. Люди там залишаються, так що підвозимо гумдопомогу, і не залишаємо сподівань, що місцеві таки захочуть евакуюватися, адже обстріли не припиняються", - додав він.

 

Теги: #війна #луганська_область

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