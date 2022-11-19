На Луганщину ворог перекидає десантників з Херсонського напрямку - голова ОВА

У Луганську область окупанти перекидають десантників із Херсонського напрямку, вплинути на ситуацію вони вже не зможуть, повідомив голова обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Залишки "найкращих" солдатів. У Луганську область рашисти перекидають десантників з Херсонського напрямку. Вплинути на ситуацію вони вже не зможуть, пригальмувати наш наступ на деякий час – так, контратакувати – ні", - написав він у Facebook.

Гайдай зазначив, що ЗСУ потроху просуваються, проте "дуже заважає дощова погода".

Наразі в області деокуповано 12 населених пунктів.

"Звільнені села в жахливому стані, вони зруйновані вщент. Люди там залишаються, так що підвозимо гумдопомогу, і не залишаємо сподівань, що місцеві таки захочуть евакуюватися, адже обстріли не припиняються", - додав він.