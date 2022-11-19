США запровадили санкції проти громадян РФ та Білорусі, компаній із гірничодобувного сектору Гватемали

Мінфін США запровадив санкції проти громадянина Росії, громадянки Білорусі та трьох компаній з гірничодобувного сектору Гватемали на підставі "акту Магнітського", який запроваджує санкції щодо осіб, яких вважають винними у порушенні прав людини та корупції, йдеться у заяві відомства.

Санкції запроваджуються проти росіянина Дмитра Кудрякова та громадянки Білорусі Ірини Литвинюк "за їхню участь в експлуатації гірничодобувного сектору Гватемали".

Крім того, до чорного списку внесли три компанії - Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel та Mayaniquel, які вважаються пов'язаними з Кудряковим та Литвинюк. Мінфін США стверджує, що вони є дочірніми організаціями російської компанії Solway Investment Group, а це підприємство "експлуатує гватемальські копальні з 2011 року".

Американське міністерство вважає, що Кудряков і Литвинюк упродовж кількох років "вчиняли корупційні дії" на підтримку інтересів російських гірничодобувних компаній.