Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Тяжка ситуація з енергопостачанням зберігається в 17 регіонах і Києві, але аварійних відключень стало набагато менше, сказав у відеозверненні в п'ятницю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Упродовж усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки цьому сьогодні аварійних відключень вже значно менше", - сказав він.

За його словами, станом на вечір у більшості областей, де продовжуються відключення, діяли саме стабілізаційні погодні графіки. Аварійні ж відключення застосовували переважно в Одеській області та Києві.

"Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і столиці. Київщина і Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина", - сказав президент.

Він також зазначив, що "у Херсоні сьогодні відкрили спеціальні пункти – Пункти незламності".

"Перші два – буде більше. Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю та отримати допомогу. Розгорнули там звʼязок, є старлінки...Ми знаємо, що людям дуже складно, бо окупанти зруйнували все перед втечею. Але все підключимо, усе відновимо", - наголосив Зеленський.