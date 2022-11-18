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19:55 18.11.2022

Гутцайт про можливу реорганізацію Мінспорту: На сьогодні немає жодної інформації щодо подальшого життя міністерства

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Гутцайт про можливу реорганізацію Мінспорту: На сьогодні немає жодної інформації щодо подальшого життя міністерства

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявляє, що він не має інформації про можливу реорганізацію міністерства.

"Я чув такі розмови, але на уряді це питання не обговорювалося, немає жодної інформації. Міністерство поки що працює, ми працюємо в штатному режимі, у нас є багато роботи… На сьогодні немає жодної інформації щодо подальшого життя міністерства", - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

На запитання, як він має намір поєднувати посаду міністра та голови НОК, Гутцайт відповів, що зосередиться на розвитку олімпійського руху та розвитку Національного олімпійського комітету України.

Як повідомлялось, 17 листопада Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету України (НОК). За результатами голосування, яке відбулося під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України, Гутцайт набрав 83,6% голосів.

 

 

Теги: #нок #мінспорту #гутцайт

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