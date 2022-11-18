Події

19:35 18.11.2022

Арахамія розраховує, що Миколаївську область буде включено до "зернової угоди"

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Арахамія розраховує, що Миколаївську область буде включено до "зернової угоди"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розраховує, що Миколаївську область незабаром буде включено до "зернової угоди".

"Поки що не вирішено питання приєднання Миколаївської області до цієї угоди. Це дуже важливо – і для регіону, і для країни. Тому що ще до війни Миколаївська область – це було 35-40% зернової перевалки країни. Сподіваємося, що ми все-таки дотягнемо цей процес. Цим займається Міністерство інфраструктури, Олександр Кубраков, разом із Головним управлінням розвідки. Я думаю, що вони все-таки дотягнуть цю ситуацію і Миколаївську область буде включено", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю.

Він також наголосив, що українська сторона спочатку пропонувала продовжити роботу "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів на рік, а не на 120 днів, як зрештою домовилися сторони.

Теги: #миколаївщина #зернова_угода

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