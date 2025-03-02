Знайшли тіла двох дітей, які зникли на річці на Миколаївщині напередодні - ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/38998

На Миколаївщині рятувальники знайшли тіла двох дітей – хлопчиків 6 та 10 років, які зникли на річці Синюха напередодні, пошуки завершились, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні близько 14:00 рятувальники виявили тіло 6-річного хлопчика, який напередодні разом із двоюрідним братом зник біля річки Синюха в Первомайську", - йдеться у повідомленні.

Спочатку рятувальники та водолази виявили тіло 10-річного хлопчика. Потім близько 14:00 знайшли тіло другого хлопчика. Пошуки завершено.

До пошуків залучали рятувальників, поліцію, медиків, використовували човен, підводний робот Fifish та дрон.