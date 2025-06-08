Інтерфакс-Україна
Події
12:35 08.06.2025

УЧХ допомагали рятувальникам під час ліквідації пожежі на Миколаївщині

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УЧХ допомагали рятувальникам під час ліквідації пожежі на Миколаївщині
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) підтримав рятувальників під час ліквідації масштабної пожежі на Миколаївщині.

“Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області цього ранку працювали на місці ліквідації масштабної пожежі, що виникла… внаслідок російської комбінованої атаки”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери здійснили обхід території для виявлення постраждалих, супроводжували рятувальників під час гасіння пожежі на випадок необхідності надання першої допомоги та забезпечували вогнеборців водою.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російського комбінованого удару по Миколаївській області виникла пожежа складського приміщення площею 2 тис. кв.м, пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Теги: #допомога #миколаївщина #тчху #учх

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