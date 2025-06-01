Двох людей поранено внаслідок атаки дронів на Миколаївщині - ОВА

Двох людей поранено внаслідок атаки FPV-дронами по Куцурубської громаді у неділю, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Близько 12:00 росіяни вдарили FPV-дронами по Куцурубської громаді. Внаслідок атаки поранено двох людей. 65-річний чоловік у важкому стані, 60-річна жінка - середній стан важкості. Обох постраждалих госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджено приватний будинок", - написав Кім у телеграм каналі.