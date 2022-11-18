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19:00 18.11.2022

Коли Росія заблокувала експорт зерна, точка зору африканських країн почала змінюватися на користь України – Зеленський

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Коли Росія заблокувала експорт зерна, точка зору африканських країн почала змінюватися на користь України – Зеленський

Точка зору африканських країн почала змінюватися на користь України, коли Росія заблокувала експорт зерна, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в п'ятницю через відеозв'язок перед ірландськими студентами.

"Це з'явилося після того, як Росія абсолютно ганебно заблокувала Чорне море, заблокувала постачання зерна з України до Африканського континенту, особливо до країн, де буде голод через це блокування", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "відносин між Україною та країнами Африканського континенту довгі роки не було", а "вплив Росії в Африці більший, ніж вплив України".

"Водночас на сьогодні країна за країною вони починають розбиратися, що відбулося. Що вони були дезінформовані; що Росія – дійсно агресор; що вона не підтримує життя, а робить навпаки. Ми це бачимо за результатами голосування в резолюціях – у нас була рекордна підтримка України засудження агресії Росії – понад 140 країн, і серед них з'явилися африканські країни", - сказав президент.

Проте, за його словами, "досі є країни, в які відправлено кораблі із зерном, ми їм реально допомагаємо. І навіть зараз – кораблі поїхали із пшеницею, а деякі держави Африки не бачать це на політичному рівні, на рівні лідерів".

Теги: #африка #україна

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