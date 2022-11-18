Шмигаль: Кожен українець може без сплати мит та ПДВ ввезти до країни генератори та зарядні станції

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що кожен українець може без сплати мит та ПДВ ввезти до країни необхідні йому генератори та зарядні станції.

"Один із напрямів нашої підготовки – це імпорт якомога більшої кількості енергогенерувальних засобів. Уряд раніше ухвалив рішення, що звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита товари, які покращують енергозабезпечення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, лише за 17 листопада, за даними митниці, в Україну завезено 8577 генераторних установок.

"Але у нас були скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення уряду не поширюється на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати мит та ПДВ ввезти до країни необхідні йому генератори та зарядні станції", - наголосив прем'єр.

Через що уряд ухвалив протокольне рішення щодо забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб.

"Якщо хтось на митниці перешкоджатиме - закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ", - зазначив Шмигаль.