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06:58 18.11.2022

Зеленський подякував генсеку ООН за підтримку ініціативи України Grain From Ukraine

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Зеленський подякував генсеку ООН за підтримку ініціативи України Grain From Ukraine

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої подякував генсеку за продовження Чорноморської зернової ініціативи, а також за підтримку ініціативи України Grain From Ukraine.

"Під час розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем подякував йому за лідерство у продовженні Чорноморської зернової ініціативи. Також вдячний за підтримку гуманітарної ініціативи України – Grain From Ukraine. Україна залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки. Вдячні за участь у роботі Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер увечері.

 

Теги: #розмова #гутерреш #зеленський

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