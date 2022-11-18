Зеленський подякував генсеку ООН за підтримку ініціативи України Grain From Ukraine

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої подякував генсеку за продовження Чорноморської зернової ініціативи, а також за підтримку ініціативи України Grain From Ukraine.

"Під час розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем подякував йому за лідерство у продовженні Чорноморської зернової ініціативи. Також вдячний за підтримку гуманітарної ініціативи України – Grain From Ukraine. Україна залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки. Вдячні за участь у роботі Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер увечері.