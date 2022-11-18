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06:53 18.11.2022

Кожен злочин отримає свою юридичну відповідь

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Кожен злочин отримає свою юридичну відповідь

Рішення суду в Гаазі у справі збитого літака рейсу MH-17 доводить, що кожен злочин отримає свою юридичну відповідь, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Дуже важливе рішення сьогодні ухвалено в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський боїнг у небі над Донбасом у 2014 році", - сказав він у відеозверненні в четвер.

За словами президента, "Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти було встановлено. Зараз засуджено виконавців і забезпечено основу, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України - первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року".

"Це те, без чого неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави. Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли Росія відшкодує усі збитки, завдані російською агресією, це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру", - сказав Зеленський.

Він переконаний, що "ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить".

Теги: #рф #україна #злочин #мн17

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