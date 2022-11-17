Події

21:17 17.11.2022

Пелосі заявила, що не буде лідером демократів у Палаті представників нового скликання

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Пелосі заявила, що не буде лідером демократів у Палаті представників нового скликання

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі в четвер заявила, що не має наміру залишатися лідером своєї партії в нижній палаті нового скликання.

"Я не домагатимуся переобрання на посаду лідера демократів у новому конгресі", - сказала Пелосі, виступаючи в Палаті представників США.

Вона зазначила, що "настав час для нового покоління".

Пелосі обіймала посаду лідера Демократичної партії США майже 20 років. У 2007 році вона стала спікером нижньої палати та стала першою жінкою в історії США на цій посаді.

У Палаті представників нового скликання Пелосі не зможе обіймати посаду спікера, оскільки демократи втратили там більшість.

Тим часом раніше в четвер лідера республіканців у сенаті Мітча Макконнелла переобрали на його посаді. 37 сенаторів проголосували за Макконнелла, ще 10 віддали свої голоси за сенатора Ріка Скотта.

"Я пишаюся тим, що мої республіканські колеги переобрали мене керівником нашої чудової конференції. Наша згуртована команда сповнена енергії та ідей", - написав Макконнелл у твіттері.

Макконнелл раніше зазнав різкої критики з боку деяких колег-республіканців за те, що, на їхню думку, він недостатньо добре організував боротьбу партії на виборах у сенат раніше у листопаді. Спочатку республіканці розраховували, що зможуть повернути собі більшість і в цій палаті Конгресу, проте не зуміли виконати це завдання.

Раніше повідомлялося, що, за прогнозами телеканалів CNN та NBC, республіканці здобули перемогу на виборах до Палати представників США. Вони отримують 218 місць – необхідний мінімум для забезпечення більшості. У демократів – 208 місць. Загалом у палаті 435 місць, отже, поки що не визначилися володарі дев'яти місць у нижній палаті Конгресу.

Теги: #сша #лідер #демократи #пелосі

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