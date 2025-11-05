Інтерфакс-Україна
Події
08:47 05.11.2025

Демократи перемогли на перших великих виборах другого терміну Трампа

2 хв читати
Демократи перемогли на перших великих виборах другого терміну Трампа
Фото: Unsplash

Демократи перемогли у вівторок на перших великих виборах після другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США, висунувши нове покоління лідерів і надавши партії, яка перебувала в облозі, імпульс напередодні виборів до Конгресу наступного року.

Як повідомляє Reuters, у Нью-Йорку 34-річний демократичний соціаліст Зохран Мамдані переміг на виборах мера, завершивши стрімкий і малоймовірний злет від анонімного законодавця штату до однієї з найпомітніших демократичних фігур країни. А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірковані демократи 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл перемогли на виборах губернаторів з великим відривом, відповідно.

"Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це шляхом демонтажу тих самих умов, які дозволили йому накопичити владу", – сказав Мамдані перед галасливим натовпом прихильників.

"Отже, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ви дивитеся, у мене для вас є чотири слова: збільште гучність", – додав він.

Вибори у вівторок стали барометром того, як американці реагують на бурхливі дев'ять місяців перебування Трампа на посаді президента. Перегони також послужили випробуванням різних сценаріїв передвиборчої кампанії Демократичної партії напередодні 2026 року, коли партія не має доступу до влади у Вашингтоні і все ще намагається знайти вихід з політичної глушини.

Тим не менш, зазначає агентство, до проміжних виборів залишився рік – вічність в епоху Трампа, і опитування громадської думки показують, що бренд Демократичної партії залишається в цілому непопулярним, навіть незважаючи на те, що рейтинг самого Трампа знизився.

Теги: #місцеві_вибори #демократи #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:42 05.11.2025
Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

21:28 04.11.2025
США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

21:09 04.11.2025
Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

15:48 04.11.2025
США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

17:51 10.10.2025
Місцеві вибори під час війни неможливі, але влада має звітувати — учасники дискусії

Місцеві вибори під час війни неможливі, але влада має звітувати — учасники дискусії

20:37 28.07.2025
Чергові місцеві вибори в Україні проводитися не будуть – ЦВК

Чергові місцеві вибори в Україні проводитися не будуть – ЦВК

05:37 29.06.2025
Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

07:50 11.03.2025
Маск обізвав зрадником сенатора-демократа за підтримку України

Маск обізвав зрадником сенатора-демократа за підтримку України

21:01 02.08.2024
Гарріс набрала достатню кількість голосів для висунення кандидатом у президенти США

Гарріс набрала достатню кількість голосів для висунення кандидатом у президенти США

19:16 23.07.2024
Прихильники демократів підтримують кандидатуру Гарріс для участі в президентських перегонах - опитування

Прихильники демократів підтримують кандидатуру Гарріс для участі в президентських перегонах - опитування

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

ОСТАННЄ

Працівник СТО наводив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва - СБУ

Свириденко представила нові програми, заплановані в межах пакету зимової підтримки

Російський дрон атакував автобус у Запорізькому районі, поранені 4 рятувальники

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Росіяни атакували Новгород-Сіверський, є постраждалі

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

РФ обстріляла Нікополь та райони Дніпропетровщини, поранено трьох людей

Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області

5 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА