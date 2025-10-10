Інтерфакс-Україна
Пресконференції
17:51 10.10.2025

Місцеві вибори під час війни неможливі, але влада має звітувати — учасники дискусії


Місцеві вибори під час війни неможливі, але влада має звітувати — учасники дискусії

Голосування Верховної Ради про продовження повноважень місцевої влади — це водночас сигнал стабільності інституцій та потенційна загроза корупції. Таку думку висловили експерти під час обговорення легітимності продовження каденції місцевих рад, а також можливих правових наслідків та політичні ризиків цього кроку.

"Ніхто не налаштований на те, що війна завершиться завтра, тому питання про продовження повноважень місцевих рад є дискусійним. Можна критикувати це рішення, але можна й сказати, що депутати, в тих умовах, які є, зробили те, що потрібно було як сигнал для закордонних партнерів і українського суспільства, що в Україні є правонаступництво влади, і що немає вакууму влади. З іншого боку, є ганебні практики, які показали багато представників депутатських корпусів щодо корупції та зловживань, і, на жаль, це рішення, окрім підтвердження легітимності місцевої влади, дає повноваження мародерам, шахраям, схемникам і багатьом представникам влади далі займатися махінаціями та зловживаннями", — наголосив голова Правління Інституту української політики, політичний консультант Олексій Усачов на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Сільський голова Гатного Олександр Паламарчук, в свою чергу, звернув увагу на фактичну паралізацію нормального виборчого процесу.

"Сьогодні дуже складно і майже неможливо провести вибори під час війни. У першу чергу тому, що дуже багато людей, місцевих жителів, воюють, багато хто виїхав з країни або перемістився в інші регіони. Окрім того, проводити вибори під час бомбардувань, злетів "шахедів" — це наражання на небезпеку великої кількості людей. Тому вчорашнє голосування Верховної Ради є підтвердженням логічних дій під час повномасштабної війни в Україні", — зазначив він.

За словами експерта з питань місцевого самоврядування Івана Фурсенка, без завершення бойових дій та оновлення демографічних даних провести репрезентативні вибори неможливо.

"Продовження повноважень місцевих рад — це абсолютно логічне рішення Верховної Ради, оскільки і президент України, і сама ВРУ продовжують виконувати свої функції. Було б великим здивуванням у наших міжнародних партнерів, якби місцева влада припинила свої повноваження і ми почали готуватися до виборів. Проблема полягає не лише в безпеці, а й у тому, що в нас, на жаль, відсутні повні дані: скільки людей є внутрішньо переміщеними, скільки виїхали за кордон, де вони перебувають і як організувати виборчий процес", — підкреслив Фурсенко.

Адвокат, народний депутат V і VI скликань Валерій Бондик, в свою чергу, акцентував увагу учасників дискусії на тому, що продовження каденції не знімає відповідальності з місцевих рад.

"Зараз це дискусійне питання, що не обиратимуться місцеві ради, але для цього є приводи і підстави — йде війна, не проведено перепис населення тощо. Ми можемо це перетерпіти, але, разом із тим, місцеві ради повинні відповідально працювати. Вони не можуть бути вічними і мають розуміти, що перед тим як завершити роботу, повинні звітувати перед народом. Бо коли влада звітує перед народом — це головний важіль, яким можна впливати на владу, яка інколи зловживає своїми конституційними повноваженнями", — додав він.

Ветеран Олександр Магдич висловив критичне ставлення до продовження повноважень без виборів, натомість запропонувавши участь у бойових діях у якості морального критерію.

"Якби Верховна Рада хотіла, щоб ми жили у справедливості, щоб підняти бойовий дух і показники мобілізації, то потрібно було б одразу ухвалити зміни до законодавства й сказати: на наступних виборах у депутати сільських, міських і обласних рад можуть балотуватися лише ті, хто безпосередньо брав участь у бойових діях. Це було б чудово і справедливо. Це побажання від мене і від нашої ветеранської спільноти", — наголосив він.

Організаторами пресконференції виступили Інформаційне агентство "Моя Київщина", Інститут української політики, Благодійний фонд "Українська громада" та соціологічна компанія "Актив Груп".

Теги: #місцеві_вибори #моя_київщина #олексій_усачов

