Інтерфакс-Україна
Події
20:37 28.07.2025

Чергові місцеві вибори в Україні проводитися не будуть – ЦВК

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Чергові місцеві вибори в Україні проводитися не будуть – ЦВК

Чергові місцеві вибори в Україні, які згідно з виборчим законодавством мали би відбутися в останню неділю жовтня цього року одночасно по всій країні, не будуть проведені, повідомляє Центральна виборча комісія.

"Дату проведення таких виборів призначає Верховна Рада України не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. У зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації в Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось", - вказується у повідомленні на сайті ЦВК.

З огляду на це ЦВК констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу місцевих територіальних виборчих комісій, а також для формування нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні.

Також ЦВК звернула увагу місцевих організацій політичних партій – суб’єктів подання кандидатур до складу ТВК, що передумовою внесення подань є прийняття Верховною Радою України рішення про призначення чергових місцевих виборів та визначення дати їх проведення.

"Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми би зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів, зокрема, відповідно до вимог виборчого законодавства місцеві осередки політичних партій мали би змогу вносити подання кандидатур до нового складу територіальних виборчих комісій. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, відтак, члени ТВК, склад яких було сформовано на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування нового складу відповідної територіальної виборчої комісії", – пояснив член Комісії Сергій Постівий.

Теги: #місцеві_вибори #проведення

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