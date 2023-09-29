Єрмак: Ні США, ні будь-яка інша країна не тисне на Україну в питанні проведення виборів

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ні США, ні будь-яка інша країна світу не чинить тиску на Україну в питанні проведення виборів в умовах війни.

Як зазначив Єрмак, під час візиту делегації президента Зеленського до США "питання про проведення виборів в Україні там ніхто нам не ставив".

"Але знаєте, для американців - це така важлива тема. Так, ми читали про висловлювання деяких конгресменів. Для нас важливо, що ми живемо в демократичному суспільстві і також важливо, щоб вибори, в принципі, відбувалися, тому що вони - символ демократії. Але нам таких запитань (у США - ІФ-У) ніхто не ставив", - розповів він на зустрічі з журналістами в Києві в п'ятницю.

Голова Офісу президента також нагадав, що без реалізації таких ключових позицій, як "забезпечення голосування для військовослужбовців на фронті та українців, які вимушено виїхали у зв'язку з війною за кордон, фінансування та визнання у світі результатів - у нас цього (виборів - ІФ-У) точно в голові немає".

"У нас у голові - як перемогти", - наголосив він.

"Сьогодні тиску на нас з жодної країни щодо виборів - що ви маєте (їх провести - ІФ-У) тощо (немає - ІФ-У). Але ми розумні люди, ми дивимося, що в США, наприклад, навіть під час війни були вибори, тому, в принципі, потрібно дивитися, коли буде така можливість (провести вибори - ІФ-У), не забувати про це", - сказав Єрмак.

Голова Офісу президента також не став оцінювати ймовірність проведення виборів, наприклад, наступної весни.