В Естонії мають намір позбавити громадян РФ права голосу на муніципальних виборах

Провідна в Естонії правляча Партія реформ представить найближчим часом законопроєкт, що дає змогу позбавляти громадян Росії права голосу на муніципальних виборах.

"Найближчим часом Партія реформ подасть до парламенту законопроєкт, що дає змогу позбавляти громадян третіх країн права голосу на виборах до місцевих органів самоврядування, без того, щоб було внесено зміни до Конституції", - заявив у понеділок на Естонському телебаченні член фракції реформістів Пяртель-Пеетер Пере (Partel-Peeter Pere).

Коментуючи переговори про нову коаліцію, які тривають у столиці Естонії, він зазначив, що законопроєкт буде внесено цього тижня.

Лідер Талліннського регіону партії Isamaa (Вітчизна) Рійна Солман (Riina Solman) наголосила, що головною темою переговорів про майбутню коаліцію в місті є "естонське мислення". Так, для її партії важливо викорінити російський вплив у Таллінні до наступних виборів до зборів місцевого самоврядування.

"Естономовність і естонськість - це один із принципів, з яким ми намагаємося викорінювати російську сферу впливу з управління містом Таллінном", - сказала вона.

У столиці Естонії близько третини населення є російськомовним. Мером міста з квітня 2019 року був голова Центристської партії, російськомовний політик Міхаїл Килварт.

26 березня міські збори висловили йому вотум недовіри у зв'язку з рішенням суду, який визнав наявність корупції під час будівництва комплексу Порто-Франко в Таллінні. При цьому сам Килварт у корупції не обвинувачувався.