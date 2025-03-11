Маск обізвав зрадником сенатора-демократа за підтримку України

Очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) США Ілон Маск назвав зрадником сенатора від Демократичної партії Марка Келлі за пост на підтримку України.

"Щойно виїхав з України. Те, що я побачив, довело мені, що ми не можемо покинути український народ. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але будь-яка угода має захищати безпеку України і не може бути поступкою Путіну. Дозвольте мені розповісти вам про мою поїздку і про те, чому важливо підтримувати Україну", - написав Келлі на платформі X.

Ілон Маск прокоментував допис сенатора одним реченням: "Ти зрадник"

"Ілоне, якщо ти не розумієш, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, тобі варто залишити це тим з нас, хто розуміє", - відреагував сенатор Келлі.