У п'ятницю в Києві очікується сильний снігопад, місцева влада просить жителів залишити автомобілі вдома

Сильний снігопад очікується в Києві у п'ятницю, у зв'язку з чим у Київській міській державній адміністрації закликають жителів залишити автомобілі вдома для запобігання заторам.

"Синоптики прогнозують завтра сильний снігопад. Сніг розпочнеться завтра пополудні, посилиться увечері й триватиме до середини дня суботи. Будь ласка, не створюйте заторів. Адже в них також стоїть снігоприбиральна техніка та авто спецслужб", - йдеться в повідомленні КМДА.

В адміністрації також закликають киян заздалегідь подбати про паркування й не залишати автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, щоб дорожники могли долати наслідки опадів.

"Пішоходам нагадуємо про світловідбивні елементи на одязі. Бережіть себе та будьте уважними на дорозі", - підсумували в КМДА.