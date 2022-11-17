Керівник слідчої групи: Ми задоволені рішенням суду щодо МН17, розслідування цього злочину триває

Керівник слідчої групи з розслідування аварії МН17 Дігна ван Бутзелар зазначає, що обвинувачення задоволене ухваленим судом рішенням і не виключає, що на початку 2023 року або навесні повідомить про нові результати розслідування, яке триває. Про це вона сказала в четвер у судовому комплексі Схіпгол, коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" оголошене рішення.

"Ми дуже задоволені цим рішенням, особливо тому, що було так багато факторів. Ми говорили, як це сталося, що це був "Бук", який було доставлено з Росії, що ракету було запущено з поля неподалік Первомайського. Ми зробили нашу роботу добре. Я думаю, що це дуже важливо для рідних і близьких", - вважає вона.

Говорячи про те, що обвинуваченого Олега Пулатова суд виправдав, ван Бутзелар висловила думку, що не вважає це помилкою слідства.

"Ми мали всі факти щодо того, що сталося, як і щодо ролі Пулатова. Але юридична оцінка цієї ролі судом відрізняється від нашої. Ми завжди знали, що Пулатов (доказова база щодо нього) – складний", - пояснила вона.

Відповідаючи на запитання, чи має намір обвинувачення оскаржити цей вирок, слідча сказала: "Ми щойно отримали рішення в повному обсязі – це великий стос, ми маємо його обговорити і потім вирішуватимемо, для цього ми маємо два тижні".

Відповідаючи на запитання щодо стану розслідування, ван Бутзелар повідомила, що наразі розслідування стосується екіпажу "Бука". "Ми думаємо, що на початку чи навесні наступного року ми будемо готові про це сказати", – повідомила ван Бутзелар.