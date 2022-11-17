Події

18:31 17.11.2022

До 7 осіб зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по житловому будинку у Вільнянську – К.Тимошенко

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До 7 осіб зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по житловому будинку у Вільнянську – К.Тимошенко

Тіла сімох загиблих дістали рятувальники з-під завалів зруйнованого житлового будинку у м. Вільнянську Запорізької області, роботи тривають, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щодо наслідків нічного влучення російської ракети по 4-квартирному житловому будинку у Вільнянську Запорізької області. На місці працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла сімох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Роботи тривають", – написав він у телеграм-каналі.

Теги: #жертви #вільнянськ

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