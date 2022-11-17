САП повідомила про підозру депутату Волинцю, який не задекларував майно на 1,7 млн грн

Антикорупційні органи України викрили народного депутата на умисному недекларуванні майна на суму понад 1,7 млн грн, повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у четвер.

"17 листопада 2022 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн", - ідеться в повідомленні.

У повідомленні САП не називається ім'я депутата. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про члена фракції ВО "Батьківщина" Михайла Волинця.

За інформацією прокуратури, дії депутата кваліфіковано за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції, що діє до 21 липня 2021 року).

"У декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив два автомобілі, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам, а також дохід його цивільної дружини в сумі майже 95 тис. грн. Загалом сума незадекларованого майна більше ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - зазначається в повідомленні.

У САП зазначено, що досудове розслідування розпочав генеральний прокурор за рапортом прокурорів САП у зв'язку з виявленням відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Згодом, як наголошують у прокуратурі, ця інформація підтвердилася матеріалами перевірки НАЗК і результатами розслідування детективів НАБУ.