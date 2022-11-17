Події

15:25 17.11.2022

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR55 млн

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Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR55 млн

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги, який стане рекордним для фінської сторони після початку російського вторгнення.

"Президент Республіки прийняв рішення з цього питання за пропозицією уряду в четвер", - повідомляє Міністерство оборони країни.

Це десята партія військової техніки з найбільшим на сьогодні обсягом, зазначив міністр оборони Антті Кайкконен (Antti Kaikkonen).

За його словами, "додаткова допомога враховує і потреби України, і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії".

Вартість пакета допомоги оцінюється в EUR55,6 млн.

Міноборони зазначило, що з оперативних міркувань та з метою гарантування безпечної доставки допомоги про вміст, спосіб доставки або графік надання допомоги докладніше не повідомлено.

Теги: #україна #фінляндія #військова_допомога

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