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11:29 17.11.2022

Київ передасть партію допомоги для деокупованого Херсону – Кличко

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Київ передасть партію допомоги для деокупованого Херсону – Кличко

Київська влада передасть партію допомоги для постраждалого внаслідок російської окупації Херсону, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Зараз готуємо найнеобхідніше для понівеченого російськими варварами міста. Спілкувався із виконуючою обов'язки мера Херсону. Місту потрібна і техніка, і матеріали, буквально все", - написав Кличко у телеграм-каналі.

За його словами, до партії допомоги, яку готують у Києві, увійдуть п'ять пасажирських автобусів, чотири вантажівки (МАЗ та "Фотон"), сміттєвоз, екскаватор, дві карети швидкої допомоги, 11 генераторів (на 2 кВт та 5кВт). Крім того, буде передано медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали.

"А також передамо продукти харчування - проднабори і по 10 тонн олії, цукру та крупи. Поїдуть на Херсон і теплі ковдри, одяг. Будівельні матеріали, інвентар та інструменти", - додав Кличко.

Окрім того, ініціюється розгляд Київрадою виділення 50 мільйонів грошової допомоги Херсону.

Теги: #херсон #київ #допомога

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