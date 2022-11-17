Події

11:10 17.11.2022

"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя

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"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя

"Укрзалізниця" спільно з платформою UNITED24 продовжила благодійний проєкт "Квитки до перемоги", запустивши продаж квитків до Севастополя.

"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який "Укрзалізниця" запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п’ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу. Тому сьогодні ми відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя", - повідомила компанія у телеграм-каналі у четвер.

Скористатися цими квитками можна буде одразу після деокупації.

Рейси здійснюватиме легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Усі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу буде перераховано через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту - автомобілів, які допоможуть з'єднати міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" запустила благодійний продаж на перші потяги до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Теги: #севастополь #квитки #укрзалізниця

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