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09:31 17.11.2022

У РФ розцінили удар по території Польщі як провокацію Заходу - ISW

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У РФ розцінили удар по території Польщі як провокацію Заходу - ISW

Офіційний Кремль кваліфікував ракетний удар по території Польщі у вівторок увечері як провокацію Заходу, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за середу.

"Міноборони Росії 16 листопада заявило, що заяви українських та інших іноземних офіційних осіб про російські ракети у зв'язку з ударом по території Польщі є умисною провокацією з метою нагнітання ситуації... Підтримку російськими блогерами Кремля, який зображає удар як провокацію Заходу, варто очікувати від російського інформаційного простору, який широко розглядає конфлікт в Україні як операцію Заходу, спрямовану на приниження Росії як регіональної та глобальної держави", - йдеться у звіті.

В ISW повідомляють, що голова приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин продовжує позиціонувати себе як центральну постать у провоєнному ультранаціоналістичному співтоваристві, ймовірно, переслідуючи амбітні політичні цілі.

"Пригожин спочатку розпочав будівництво паралельних військових структур для придушення потенційних повстань у Росії, але скористався потребою Кремля у більш боєздатних силах для наступальної кампанії Росії в Україні… Пригожин, найімовірніше, продовжить зусилля щодо створення паралельних військових структур та формування антиелітної кампанії, щоб закріпити за собою роль центральної фігури ультранаціоналістичного провоєнного політичного руху в Росії", - зазначають аналітики.

У середу російські джерела стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні дії у напрямах Сватового та Кремінної, а самі російські сили продовжували наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області. Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових та логістичних вузлах на півдні України, йдеться у зведенні.

"Численні повідомлення свідчать про вкрай низький моральний і психологічний стан російських сил у Луганській і Донецькій областях. Російські офіційні особи продовжували свої зусилля щодо заміни довірених осіб на окупованих територіях російськими офіційними особами, насильницького переселення жителів та інтеграції окупованих територій", - повідомили в ISW.

Теги: #ракета #польща #isw

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