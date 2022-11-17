Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, вважає американський генерал Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі вважає, що Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, передає CNN.

"Росіяни зазнавали невдачі щоразу. Програли стратегічно, програли оперативно і, повторюю, програли тактично. Те, що вони намагалися зробити, у них не вийшло. Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнього незаконного вторгнення зазнало невдачі, все до єдиного", - сказав Міллі у середу на пресконференції з міністром оборони Ллойдом Остіном після зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

На думку Міллі, РФ була нездатна "захопити всю Україну" на початку війни, а також після її переорієнтації на Донбас та захоплення Запоріжжя й Херсона.

"На всій лінії фронту завдовжки близько 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом за успіхом, а росіяни щоразу зазнавали невдачі", - наголосив він.

Західні ЗМІ також наводять слова Міллі, який заявив, що ймовірність того, що українські збройні сили зможуть витіснити росіян із окупованих українських територій, зокрема з Криму, є малою.

"Імовірність військової перемоги України, вигнання росіян із усієї України, включаючи Крим, імовірність того, що це відбудеться найближчим часом, не висока з військової точки зору", - сказав американський генерал, зазначає DW.

Джерело: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-11-16-22/h_11edd42e86aa607bea8b10b7908f0392

https://www.dw.com/en/ukraine-updates-kyiv-requests-access-to-poland-blast-site/a-63773940