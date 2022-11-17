Події

08:56 17.11.2022

Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, вважає американський генерал Міллі

1 хв читати
Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, вважає американський генерал Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі вважає, що Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, передає CNN.

"Росіяни зазнавали невдачі щоразу. Програли стратегічно, програли оперативно і, повторюю, програли тактично. Те, що вони намагалися зробити, у них не вийшло. Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнього незаконного вторгнення зазнало невдачі, все до єдиного", - сказав Міллі у середу на пресконференції з міністром оборони Ллойдом Остіном після зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

На думку Міллі, РФ була нездатна "захопити всю Україну" на початку війни, а також після її переорієнтації на Донбас та захоплення Запоріжжя й Херсона.

"На всій лінії фронту завдовжки близько 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом за успіхом, а росіяни щоразу зазнавали невдачі", - наголосив він.

Західні ЗМІ також наводять слова Міллі, який заявив, що ймовірність того, що українські збройні сили зможуть витіснити росіян із окупованих українських територій, зокрема з Криму, є малою.

"Імовірність військової перемоги України, вигнання росіян із усієї України, включаючи Крим, імовірність того, що це відбудеться найближчим часом, не висока з військової точки зору", - сказав американський генерал, зазначає DW.

Джерело: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-11-16-22/h_11edd42e86aa607bea8b10b7908f0392

https://www.dw.com/en/ukraine-updates-kyiv-requests-access-to-poland-blast-site/a-63773940

Теги: #рф #війна #думка #міллі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 17.11.2022
В українському небі зафіксовані перші чотири російські ракети

В українському небі зафіксовані перші чотири російські ракети

19:49 16.11.2022
Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

19:38 16.11.2022
Для України важливо, щоб Китай не обирав бік Росії - Зеленський

Для України важливо, щоб Китай не обирав бік Росії - Зеленський

19:16 16.11.2022
У ВР створено робочу групу щодо комплексного відновлення територій, які постраждали внаслідок агресії РФ – Шуляк

У ВР створено робочу групу щодо комплексного відновлення територій, які постраждали внаслідок агресії РФ – Шуляк

19:07 16.11.2022
Росія збереже державу, якщо позбавиться політики агресії - Зеленський

Росія збереже державу, якщо позбавиться політики агресії - Зеленський

12:37 16.11.2022
У Чехії визнали терористичним режим, що діє в РФ, - постанова нижньої палати парламенту

У Чехії визнали терористичним режим, що діє в РФ, - постанова нижньої палати парламенту

09:44 16.11.2022
РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

09:39 16.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

09:26 16.11.2022
Кількість поранених унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 835 – Офіс генпрокурора

Кількість поранених унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 835 – Офіс генпрокурора

06:34 16.11.2022
На Івано-Франківщині повністю відновлено електропостачання

На Івано-Франківщині повністю відновлено електропостачання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Канада виділила $34 млн військової допомоги Україні

У Нідерландах оголосять рішення у справі про збитий МН17

ЗС України за добу відбили удар окупантів у районах семи населених пунктів

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, у регіоні застосовуються екстрені відключення е/е

Зеленському пропонували евакуювати Київ у перший день ракетних ударів

ОСТАННЄ

Пентагон обвинуватив Іран в ударі по танкеру в Оманській затоці

На Харківщині через ворожі обстріли горіли склади

У ВАКС направлено черговий позов щодо конфіскації активів Януковича

Канада виділила $34 млн військової допомоги Україні

У Нідерландах оголосять рішення у справі про збитий МН17

Окупанти за ніч із "Градів" обстріляли чотири громади Дніпропетровської області, є пошкодження інфраструктури

У Мелітополі знищено штаб окупантів, у Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи, а в Енергодарі вилучає українські підручники з історії для знищення

ЗС України за добу відбили удар окупантів у районах семи населених пунктів

ЗС України знищили два ворожі ударні дрони

У РФ відкрито почали рекламувати примусове усиновлення українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА