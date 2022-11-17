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08:43 17.11.2022

У ВАКС направлено черговий позов щодо конфіскації активів Януковича

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У ВАКС направлено черговий позов щодо конфіскації активів Януковича

Міністерство юстиції України 16 листопада подало черговий позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо конфіскації активів експрезидента Віктора Януковича, повідомила голова Департаменту санкційної політики Мін'юсту Ірина Богатих.

"Мін‘юст подав сьогодні черговий позов про застосування санкції про стягнення активів підсанкційноі особи в дохід держави Україна. Позов подано до Януковича В.Ф., експрезидента України, дії і рішення якого призвели до війни в Україні і поклали початок агресії рф", - повідомила вона на своїй сторінці у фейсбук.

Згідно з цією інформацією, на черзі три позовні заяви щодо менш відомих осіб, активи яких не такі значні. "Але Закон України "Про санкції" не встановлює дискреції Мін‘юсту щодо подання чи не подання заяв про застосування санкції про стягнення", - йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що Департамент вирішує питання щодо застосування санкцій про стягнення активів у дохід держави щодо кожної підсанкційної особи.

"З'ясовуються: а) підстави для санкції про стягнення; б) активи – пряме чи опосередковане володіння", - написала Богатих.

У свою чергу заступник міністра юстиції Ірина Мудра додала, що Мін'юст працює відповідно до всіх міжнародних норм.

"Такий підхід захищає наші рішення від можливих судових позовів у майбутньому", - зазначила Мудра.

Також за її словами, до кінця 2022 року планується подати позови щодо кількох бізнесменів із переліку російського Forbes.

"Вже на фінальній стадії низка менш значних кейсів щодо активів тих осіб, які підтримують агресію Росії", - додала заступниця міністра юстиції.

На думку Мудрої, найскладніша робота проводиться з великими бізнес-групами.

"Збір доказів щодо наявності активів у підсанкційних суб’єктів, а також встановлення факту їх пов’язаності з відповідними активами ускладнюється через складну структуру власності певних юридичних осіб. Адже КБВ цих груп - це політики рф, олігархи, які заздалегідь вживали заходів для маскування своїх активів, у т.ч. через процедури фінансового моніторингу та з метою мінімізації оподаткування. Сьогодні – у результаті застосування санкційних обмежень – є спроби їх уникнення", - наголосила вона.

 

 

 

 

Теги: #янукович #вакс

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