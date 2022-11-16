Зеленський перепризначив члена Ради НБУ Фурмана на новий термін

Президент України Володимир Зеленський перепризначив члена Ради Національного банку України (НБУ) Василя Фурмана на новий семирічний термін.

Відповідні укази про звільнення (№773/2022) та призначення (№774/2022) оприлюднено на сайті президента в середу, 16 листопада, вони набувають чинності з дня опублікування.

Як повідомлялося, п’ятий президент України Петро Порошенко призначив Фурмана на посаду члена Ради НБУ у жовтні 2016 року на шестирічний термін відповідно до чинного на той момент законодавства.

Згідно із законом про Нацбанк ту саму особу не може бути призначено членом ради НБУ більше ніж на два терміни поспіль.