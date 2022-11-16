Для України важливо, щоб Китай не обирав бік Росії - Зеленський

Для України важливо, щоб Китай не обирав бік Росії "попри все", сказав журналістам у Києві в середу президент України Володимир Зеленський.

"Ми у фокусі Китаю стратегічно. На рівні посольства вони комунікують і показують, що за всім стежать і їм не байдуже. Вони зацікавлені у майбутньому України", - сказав він.

При цьому Зеленський визнав "серйозні відносини у Китаю з Росією, у різних форматах вони друзі, партнери".

"Для нас важливо, щоб Китай не обрав бік Росії, незважаючи ні на що. Хотілося б, щоб Китай мав можливість збігатися зі своєю історичною мудрістю", - сказав президент.