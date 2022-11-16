У Греції звільнили іранський танкер, а в Ірані - два грецькі

Іран після тривалих переговорів звільнив два грецькі танкери, затримані у травні, повідомляють у середу грецькі ЗМІ.

Газета Катімеріні, яка посилається на міністерство судноплавства Греції, зазначає, що танкери Prudent Warrior і Delta Poseidon вже відійшли від берегів Ірану. Усі члени екіпажів – на волі.

Крім того, в МЗС Ірану заявили, що одночасно із цим затриманий у берегових водах Греції іранський танкер зміг залишити грецьку територію. У заяві відомства йдеться про те, що протягом кількох місяців сторони вели інтенсивні переговори, за підсумками яких підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачав звільнення всіх трьох танкерів.

У травні сили Корпусу вартових Ісламської революції затримали в Перській затоці два грецькі нафтоналивні танкери, це сталося невдовзі після того, як грецька влада за сприяння США затримала в Середземному морі іранський танкер.