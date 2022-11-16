Німеччина оголосила про додатковий пакет військової допомоги для України

До нового пакету військової допомоги Німеччини для України увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II, засоби захисту від дронів, пристрої розмінування, автомобільна техніка, запчастини та польові обігрівачі.

"Уряд Німеччини підтримує українську армію у тісній співпраці зі своїми партнерами та союзниками. У цьому списку представлено огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги Україні. Сюди входять постачання зі складів бундесверу та німецької промисловості, які фінансуються за рахунок коштів так званої тренувальної допомоги федерального уряду", – повідомляється на сайті німецького оборонного відомства у середу.

У повідомленні наведено список поставленого Україні в межах військової підтримки у 2022 році, при цьому зазначено, що за останній тиждень було поставлено боєприпаси для РСЗВ MARS II, 3 великовантажні напівпричепи М1070 Oshkosh (на додаток до 5 поставлених раніше), 17 прикордонних машин (додатково до 22 поставлених), запчастини до великокаліберного кулемету М2, 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин (раніше було поставлено 6).

За тиждень також було передано 116 польових обігрівачів, 10 датчиків і глушників дронів (раніше було поставлено 18), 20 розширювачів частоти для протидронних електронних пристроїв, 1 навантажувач вилок (раніше було поставлено 3), а також 6 мобільних і захищених пристроїв розмінування (раніше було поставлено 4).

"З міркувань безпеки Федеральний уряд утримається від надання додаткової інформації доти, доки передання не відбудеться", - йдеться у повідомленні.