Події

14:49 16.11.2022

У Балаклії відкрито рух тимчасовим мостом, який передала Чехія

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Міністерство інфраструктури України повідомило про відкриття проїзду тимчасовим мостом на автомобільній дорозі Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія.

"Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил із консольним та пішохідним мостом. Він був змонтований поруч із пошкодженим мостом протягом одного місяця після звільнення Балаклії. (...) Рух буде реверсним, але цей міст з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста та значно спрощує логістику доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності", - наголошується в повідомленні у фейсбуці Мінінфраструктури.

За даними міністерства, у Харківській області зруйновано 25 штучних споруд, проте на 10 спорудах уже відкрито рух. Основне завдання дорожників області – з’єднати міста і селища та скоротити час доставок.

Загалом Держагентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") отримало чотири металеві конструкції від Адміністрації державних матеріальних резервів Чеської Республіки. По одному мосту вже встановлено на Київщині та Черкащині. Два – у Харківській області.

Теги: #міст #балаклія

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