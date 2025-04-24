Інтерфакс-Україна
Події
13:34 24.04.2025

Масштабна пожежа у Балаклійському лісництві повністю ліквідована

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Масштабна пожежа у Балаклійському лісництві повністю ліквідована

П'ять діб знадобилося, аби повністю ліквідувати пожежу у Балаклійському лісництві Ізюмського району Харківської області, яка охопила площу 349 га.

"О 12:05 24 квітня відбулась остаточна ліквідація всіх осередків горіння у Балаклійському лісництві", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, пожежа почалася вдень 19 квітня. Її вдалось локалізувати 22 квітня о 9:00.

До пожежогасіння були залучені рятувальники ДСНС та працівники лісового господарства.

Теги: #лісова_пожежа #балаклія #ліквідація

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