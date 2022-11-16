Столтенберг: Розслідування триває, треба почекати результатів. Попередньо, це була українська ракета ППО, випущена по російській

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що розслідування вибухів на території Польщі триває, і треба почекати його результатів. Попередній аналіз свідчить, що це була ракета української ППО, випущена по російській балістичній ракеті.

"Це не провина України. Росія несе всю відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - сказав він у середу в штаб-квартирі НАТО після завершення екстреного засідання Північноатлантичної ради на рівні послів - постійних представників країн - членів альянсу, скликаного через падіння ракет на територію члена НАТО – Польщі, яке спричинило загибель двох людей.

За його словами, посол Польщі поінформував союзників щодо розслідування, яке триває. "Вчорашні вибухи сталися, коли Росія розпочала масивну хвилю атак ракетами по всій Україні. Ми моніторимо ситуацію. Розслідування триває, і нам треба почекати результатів. Але в нас немає ознак, що це був результат умисної атаки, і немає жодних ознак того, що Росія готує воєнні дії проти НАТО. Наш попередній аналіз вважає, що інцидент був, найімовірніше, результатом української ракети протиповітряної оборони, запущеної з української території проти російської балістичної ракети. Але я хочу чітко сказати: це не провина України - Росія несе всю відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - заявив Столтенберг.

Генсек розповів також, що на сьогоднішньому засіданні союзники висловили свої глибокі співчуття і солідарність із Польщею, а також чітко заявили, що й надалі підтримуватимуть Україну в її праві на оборону. "Росія повинна зупинити цю безглузду війну", - наголосив він.