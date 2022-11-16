Керівник СБУ: Працюємо над встановленням обставин і конкретних виконавців ракетних ударів по Україні

Служба безпеки України перевіряє причетність військовослужбовців 184 і 52 важких бомбардувальних авіаційних полків Росії до масованої ракетної атаки по Україні 15 листопада.

У середу в телеграм-каналі СБУ, цитуючи керівника служби Василя Малюка, повідомляє про відкриття 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілів України минулого вівторка.

За інформацією СБУ, справи відкрито за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.

"Наразі співробітники служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи", - зазначив Малюк.

"За однією з версій, що зараз перевіряється у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184 важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22 важкої авіаційної бомбардувальної дивізії. Як зазначив Василь Малюк, також вивчається ще кілька версій, серед яких - участь в обстрілах 52 важкого бомбардувального авіаполку Росії", - зазначається в повідомленні.

В українській спецслужбі запевняють, що роблять усе, щоб поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва РФ, котрі віддали ці накази.

"Матеріали провадження ляжуть у доказову базу, яку збирає Україна для міжнародних судів", - уточнюється в повідомленні.