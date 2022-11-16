Ворожу атаку на критичну інфраструктуру Києва у вівторок було зупинено силами ППО - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що всі ворожі ракети, спрямовані на критичну інфраструктуру столиці у вівторок, було збито силами української ППО, від уламків збитих ракет загинула жінка, пошкоджено три будинки.

"Хочу подякувати нашим силам протиповітряної оборони, які збили всі ракети, що летіли на інфраструктурні об'єкти нашого міста, критичну інфраструктуру", - сказав Кличко в ефірі національного телемарафону в середу.

Він додав: "Шматки збитої ракети впали на будинки, досить сильно пошкодили три будинки, й одна людина, жінка літнього віку, на жаль, загинула".

За словами Кличка, нині уточнюється інформація щодо можливості відновлення будинків.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки серйозні наслідки масованої ракетної атаки у вівторок для електропостачання Києва, мер сказав: "Зараз ми повертаємося до планових відключень за графіком, проте ситуація з дефіцитом електроенергії в Києві залишається складною".