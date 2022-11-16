Події

10:27 16.11.2022

Київ та низка областей підключені до енергопостачання, відновлювальні роботи у інших регіонах тривають – К. Тимошенко

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Київ та низка областей підключені до енергопостачання, відновлювальні роботи у інших регіонах тривають – К. Тимошенко

У Києві та низці областей на ранок середи відновлено підключення до енергопостачання, в інших областях без світла поки що залишаються від 45 тис. до 105 тис. споживачів, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в середу вранці, роботи з відновлення подання електрики тривають у Волинській області (без світла 45 тис. споживачів), Житомирській, Сумській, Тернопільській (без світла 90 тис. споживачів), Харківській (без світла 90 тис. клієнтів), Хмельницькій областях (без світла 105 тис. споживачів).

Натомість заживлені Київ, Київська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

"У Львівській області електро- та водопостачання відновлено на 95%", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після найбільшої масованої ракетної атаки на енергосистему України у вівторок, 15 листопада, "Укренерго" на 16 листопада запровадила у всій країні погодинні та додатково аварійні графіки.

 

Теги: #тимошенко #енергетика

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